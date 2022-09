Poste: target a -4% per effetto tassi, BUY confermato (analisti)

Nonostante il warning di Fedex, che ha avuto in Europa problemi di network e ha sofferto del lockdown in Cina, Poste conferma un’indicazione di ricavi parcel in crescita a/a nel 2H22 grazie alla progressiva ripresa dei volumi inbound dalla Cina, decisamente calati nel H2 2021 a seguito delle novità fiscali introdotte con il low value consignment ed al contributo di Plurima. Equita aggiorna le stime (Eps 2022-23 +1%/+2%) aumentando il NII che in parte compensa il minor contributo atteso dalla raccolta CdP e volumi M&P mentre consolidiamo LIS a partire da Settembre. Alzato il costo del capitale per recepire l’aumento dei rendimenti governativi e portato il target a 12PS (-4%). BUY confermato.