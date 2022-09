Poste Italiane: Poste Vita promuove Opa volontaria totalitaria su azioni e warrant di Net Insurance

Poste Vita, interamente posseduta da Poste Italiane ha promosso un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria per cassa sulle azioni ordinarie di Net Insurance e sulla totalità dei warrant denominati “Warrant Net Insurance 2018-2023”.

Le offerte saranno promosse tramite un veicolo societario che sarà costituito nella forma di società per azioni di diritto italiano e che sarà direttamente controllato da Poste Vita

(BidCo).

Il corrispettivo che sarà offerto per ciascuna azione è pari a 9,50 euro (corrispondente a un premio del 28% sulla media ponderata dei prezzi dell’ultimo mese) e il corrispettivo che sarà offerto per ciascun warrant è pari a 4,81 euro (premio del 60% sulla media ponderata dei prezzi dell’ultimo mese).

L’operazione è finalizzata al delisting delle azioni e dei warrant di Net Insurance ed è condizionata al raggiungimento di una soglia di adesione al 90% dei titoli oggetto dell’Opa.

L’operazione consentirà a Poste Vita di conseguire una significativa crescita nel segmento assicurativo danni/protezione, attraverso l’acquisizione di una partecipazione di controllo in una società leader in Italia in tale segmento di mercato.

Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro il primo semestre del 2023.