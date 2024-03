Poste Italiane annuncia nuovo piano strategico. I target finanziari

Poste Italiane ha annunciato il nuovo piano strategico, che prevede i seguenti target finanziari:

Ricavi di Gruppo a € 13,5 miliardi nel 2028, in crescita di circa il 3% (CAGR 2023-28), con contributi positivi da tutti i segmenti di business.

Risultato operativo 2 (EBIT) a € 3,2 miliardi nel 2028, in crescita di circa il 4% (CAGR 2023-28), con il contributo di tutte le unità di business che più che compensa l’incremento dei costi.

Utile netto pari a € 2,3 miliardi nel 2028, in crescita di circa il 4% (CAGR 2023-28)

Le Attività Finanziarie Investite 4 (AFI) dei clienti crescono fino a € 624 miliardi nel 2028 (pari a € 581 miliardi nel 2023), supportate da una gestione proattiva del

portafoglio dei clienti e da una gamma rinnovata dei prodotti del Risparmio Postale,

nonché da un coverage specialistico dei clienti Affluent+ che supera l’80%.

CAPEX 2024-2028 autofinanziati dal Gruppo pari a circa € 5,0 miliardi.

Posizione finanziaria netta in Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione da -€2,8 miliardi nel 2023 a -€0,8 miliardi nel 2028, con un miglioramento della generazione di cassa sottostante.

Incremento sostenibile di cassa e capitale alla base di un’ampia e diversificata

distribuzione a monte dei dividendi da parte delle controllate, a sostegno di una

accresciuta politica di dividendi del Gruppo:

da un dividendo proposto per azione pari a € 0,80 nel 2023 a non meno di € 1,0 (DPS) a partire dal 2026, che cresce dal 2023 del 7% annuo con almeno il 65% di pay-out ratio previsto in arco piano. Il remittance ratio di Poste Vita si attesta al 100% dal 2024, fornendo ulteriore flessibilità. La copertura del dividendo pari ad oltre 1,5 volte il suo importo nell’arco di piano, fornisce ulteriore flessibilità finanziaria.