Poligrafici Printing: siglato contratto per la stampa del quotidiano Corriere Romagna

Poligrafici Printing, attraverso la controllata Centro Stampa Poligrafici (CSP), ha raggiunto un accordo con Cooperativa Editoriale Giornali Associati – Cooperativa, per la stampa del quotidiano “Corriere Romagna”.

Tale accordo, che decorrerà dal 1° gennaio 2023, avrà durata di quattro anni e prevede la stampa di tutte le edizioni del quotidiano Corriere Romagna negli stabilimenti di produzione

di CSP.

CSP sarà anche fornitrice della carta, per la quale ha recentemente ottenuto la certificazione PEFC (Program for the Endorsment of Forest Certification schemes ).