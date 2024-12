Pmi servizi eurozona scivola a 49,5 punti, valore minimo in 10 mesi

Nel mese di novembre, l’economia dell’eurozona scivola di nuovo in contrazione. In particolare, l’indice HCOB Pmi dell’attività terziaria dell’Eurozona è sceso sotto la soglia critica di 50 punti, toccando quota a 49,5 dai 51,6 di ottobre. Si tratta del valore minimo in 10 mesi.