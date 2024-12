Piazza Affari positiva in avvio, avanza Campari

Le borse europee aprono in rialzo, con il Ftse Mib di Piazza Affari in progresso dello 0,6% a 34.050 punti. Acquisti in particolare su Campari (+4%) dopo la nomina del nuovo Ceo Simon Hunt. Denaro anche su Iveco (+1,6%) e Bper (+1,6%), deboli Terna (-0,2%) e Italgas (-0,2%).

In uscita oggi gli indici Pmi di Italia e Spagna, oltre ai prezzi alla produzione dell’eurozona e le stime economiche aggiornate dell’Ocse. Dagli Usa arrivano il report Adp sull’occupazione nel settore privato e l’Ism servizi. Riflettori puntati su un intervento di Christine Lagarde della Bce nel primo pomeriggio e su un discorso di Jerome Powell della Fed in serata.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund scende a 118 punti base, con il decennale italiano al 3,26% e il benchmark tedesco al 2,08%.

Fra le materie prime il petrolio Brent risale a 73,8 dollari al barile in attesa della riunione di domani dell’Opec+, mentre l’oro rimane poco mosso a 2.640 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro poco sopra quota 1,05, mentre il dollaro/yen si attesta a 150,5.

Fra le criptovalute il Bitcoin avanza a 96.700 dollari.