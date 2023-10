PMI: Governo non proroga incentivi alle quotazioni. Presidente Assosim scrive al ministro Giorgetti

E’ a firma di Marco Ventoruzzo, Presidente dell’Associazione Intermediari Mercati Finanziari – ASSOSIM, la lettera inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, in cui vengono espresse tutte le preoccupazioni dell’Associazione circa l’intenzione del Governo di non prorogare per il 2024 gli incentivi fiscali alle quotazioni delle PMI, in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Il trattamento fiscale delle operazioni di borsa è, sempre come noto, penalizzato anche dall’imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax che, non prevista a livello globale, penalizza il nostro sistema e i nostri intermediari rispetto a quelli stranieri, senza peraltro pienamente raggiungere l’obiettivo – di per sé discutibile – di colpire operazioni con finalità speculative, e dunque spesso risultando in un costo anche per risparmiatori e investitori. Anche per questa ragione, pur comprendendo il difficile compito del Governo nella presente congiuntura, auspichiamo fortemente che non venga abbandonato uno strumento che ha dato buona prova di sé nello stimolare le IPO, anche come sostegno all’economia reale e, quindi, alle entrate fiscali.