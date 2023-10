WindTre-RAD e Google Cloud: nuove soluzioni avanzate di cybersecurity per le aziende italiane

La controllata di WindTre, RAD, ha siglato una partnership strategica con Google Cloud, diventando così il primo operatore italiano a farlo. L’obiettivo principale di questa collaborazione è l’ulteriore potenziamento dell’offerta di cybersecurity nota come Security Pack, rivolta al mercato Business. WindTre si pone come punto di riferimento unico per le aziende in termini di servizi di connettività, sicurezza, cloud e data center.

Security Pack comprende servizi offerti e gestiti interamente da WindTre Business. Questo permette a tutte le aziende di accedere a soluzioni di cybersecurity avanzate, che potrebbero non essere sempre facilmente implementabili e gestibili autonomamente. L’accordo sfrutta le soluzioni complementari fornite da Google Cloud, che offrono tecnologie all’avanguardia in ambiti come data analytics, intelligenza artificiale (AI), machine learning e cybersecurity.

Le soluzioni di Google Cloud aiutano a contrastare gli attacchi più sofisticati. WindTre e RAD uniscono le loro competenze per adattare alla realtà italiana tutte le potenzialità di Google Cloud. In particolare, i servizi proattivi di cybersecurity per architetture cloud o multi-cloud, forniti attraverso il servizio Chronicle e le funzioni di gestione delle crisi, risposta agli incidenti e intelligence sulle minacce, fornite da Mandiant.