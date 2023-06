Plenitude (Eni): nuovo impianto a batterie “utility-scale” ad Assemini

Plenitude, la Società Benefit di Eni specializzata nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, vendita di energia e soluzioni energetiche, nonché nella gestione di una vasta rete di ricarica per veicoli elettrici, ha annunciato l’entrata in funzione del nuovo impianto a batterie di Assemini (Cagliari). Questo impianto è il primo di dimensioni “utility-scale” realizzato dalla società in Italia.

L’impianto di Assemini, con una potenza installata di 15 MW e una capacità di accumulo di energia pari a 9 MWh, è stato realizzato utilizzando moduli batteria basati sulla tecnologia Litio Ferro Fosfato (LFP), attualmente la più performante in termini di rapporto costo-prestazioni. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nel supporto all’integrazione delle energie rinnovabili nella rete elettrica italiana.