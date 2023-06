Campbell Soup: vendite nette crescono del 5% nel 3° trimestre fiscale 2023

Campbell Soup, nota azienda conserviera statunitense specializzata nelle zuppe, ha chiuso il terzo trimestre fiscale del 2023 (terminato il 30 aprile 2023) con un incremento delle vendite nette del 5%, raggiungendo i 2,2 miliardi di dollari. Il risultato positivo è dovuto principalmente all’aumento del prezzo netto, favorito dall’inflazione, pur essendo in parte bilanciato dalla riduzione del volume/mix, conseguenza della ricostruzione delle scorte e della diminuzione del consumo dovuta alle elasticità.

Il margine di profitto lordo, espresso come percentuale delle vendite, è sceso al 30,0%, rispetto al 31,2% dell’anno precedente. Anche l’utile per azione (EPS) ha subito una diminuzione, calando del 15% e attestandosi a 0,53 dollari. Tuttavia, l’EPS rettificato ha registrato un decremento meno marcato, pari al 3%, con un valore di 0,68 dollari per azione. Quest’ultimo dato ha superato le previsioni degli analisti, che stimavano un EPS di 64 centesimi per azione (fonte dati Refinitiv).