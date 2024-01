Plenitude: accordo GreenIT-Galileo per sviluppo 8 progetti fotovoltaici in Italia

GreenIT, la joint venture italiana nata nel 2021, partecipata al 51% da Plenitude (Società controllata da Eni) e al 49% da CDP Equity (Gruppo CDP) e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha sottoscritto un accordo con Galileo, piattaforma paneuropea di sviluppo ed investimento nel settore delle energie rinnovabili, per la realizzazione di otto progetti fotovoltaici. Lo si apprende in una nota nella quale si precisa che i nuovi impianti sorgeranno in tre regioni dell’Italia meridionale, centrale e settentrionale e avranno una capacità complessiva di circa 140 MW.

Una volta entrati in esercizio, si stima che gli impianti saranno in grado di soddisfare l’equivalente dei consumi di oltre novantamila famiglie, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 ed alla transizione energetica del paese.