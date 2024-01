Plenitude: accordo con BlueFloat e Sener per sviluppare l’energia eolica offshore in Spagna

Plenitude ha annunciato di aver siglato un accordo per diventare parte di una partnership strategica con BlueFloat Energy e Sener Renewable Investments. Questa mossa strategica ha come obiettivo lo sviluppo di progetti eolici offshore in Spagna, ampliando così la presenza di Plenitude nel settore delle energie rinnovabili.

L’ingresso di Plenitude rafforza ulteriormente la joint venture, inizialmente lanciata da BlueFloat Energy e Sener Renewable Investments tre anni fa. Questa collaborazione si distingue come una delle principali nel campo dell’energia eolica offshore in Spagna, vantando un portafoglio di progetti che comprende circa 1,25 GW di energia eolica offshore galleggiante. I progetti sono distribuiti in diverse aree, tra cui Galizia (Parque Norde’s), Catalogna (Parc Tramuntana) e Isole Canarie (Parque Tarahal).