Pirelli: risultati 2022 superiori ai target, con ricavi per 6,6 mld ed Ebit adjusted di 978 mln

Pirelli archivia l’esercizio 2022 con ricavi in crescita del 24,1% su base annua a 6.615,7 milioni di euro (+18,7% la variazione organica escludendo l’effetto cambi pari a +5,4%), superiori al target di circa 6,5 miliardi.

Il price/mix ha registrato un significativo incremento pari a +19,7% nel 2022 (rispetto a un target di ≥+17%).

L’Ebit adjusted si incrementa del 19,9% a 977,8 milioni (~960 milioni il dato implicito al target di profittabilità). Il miglioramento del price/mix ed altre efficienze hanno più che compensato la flessione dei volumi (-21,8 milioni), l’incremento del costo delle materie prime (-491,5 milioni) e l’impatto negativo dell’inflazione dei costi dei fattori produttivi (-327,4 milioni), l’incremento degli ammortamenti (-30,0 milioni) e degli altri costi (-24,7 milioni). L’Ebit adjusted margin si attesta al 14,8% (~15% il target).

L’utile netto registra uno sviluppo del 35,5% a 435,9 milioni (321,6 milioni nel 2021).

Il flusso di cassa netto ante dividendi è pari a 515,5 milioni (+431,2 milioni nel 2021) superiore al target di ~480 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta è negativa per 2.552,6 milioni, a fronte di -3.390,5 milioni al 30 settembre 2022 e -2.907,1 milioni a fine 2021), a fronte di un obiettivo pari a circa -2,6 miliardi.

Il rapporto Pfn/Ebitda adjusted è pari a circa 1,8x (~1,9x il target).

Le spese in Ricerca & Sviluppo ammontano a 263,9 milioni nel 2022 (4% dei ricavi totali), di cui 247,1 milioni destinati alle attività High Value (5,3% dei ricavi High value).