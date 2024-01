Pirelli: Mtp di Provera sale a oltre il 20% del capitale. Riflettori su titolo a Piazza Affari

Focus oggi a Piazza Affari sul titolo Pirelli, all’indomani dell’annuncio della Marco Tronchetti Provera Spa (MTP) che, attraverso la sua holding Camfin, e con due operazioni distinte, ha aumentato la partecipazione detenuta nel gruppo della Bicocca a circa il 20,58% del capitale.

Dal comunicato congiunto diramato dalla stessa Marco Tronchetti Provera Spa (MTP) e da Camfin, emerge che i cda di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. (Mtp Spa), di Camfin S.p.A., di Camfin Alternative Assets (CAA), di Longmarch Holding S.r.l. e di Longmarch Holding Hongkong Ltd riuniti in data odierna (lunedì, 8 gennaio 2024), “hanno deliberato due operazioni che portano Camfin e MTP SpA a rafforzare la partecipazione in Pirelli”.

“In seguito a tali operazioni la catena di controllo che fa capo a MTP SpA detiene una quota complessiva pari a circa il 20,58% di Pirelli, rinsaldando così il ruolo di Camfin e MTP SpA quali azionisti stabili e ribadendo la fiducia e l’impegno nel sostenere i progetti industriali di Pirelli”.

Le azioni Pirelli hanno chiuso la sessione di ieri a Piazza Affari in rialzo di più del 3%, a quota 4,984 euro.