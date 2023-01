Pirelli colloca con successo il suo primo sustainaibility-linked bond per 600 milioni di euro

Pirelli & C. S.p.A. ha reso noto di aver “avviato e concluso con successo il collocamento presso investitori istituzionali internazionali del suo primo sustainaibility-linked bond

per un importo nominale complessivo di 600 milioni di euro. L’emissione è stata collocata presso oltre 190 investitori internazionali e ha visto una domanda pari a quasi 6 volte l’offerta, ammontata a circa 3,5 miliardi di euro”.

Pirelli ha precisato in una nota che “si tratta della prima emissione Sustainability-linked con size benchmark di questa tipologia collocata da una società del settore tyre a livello globale”.

“L’operazione, la prima effettuata da quando Pirelli ha ottenuto il rating investment grade da parte di S&P Global e Fitch Ratings, testimonia l’impegno della società nell’integrare la sostenibilità nella propria strategia

di business ed è legata agli obiettivi al 2025 di riduzione delle emissioni assolute di gas serra (Scopi 1 e 2) e delle emissioni da materie prime acquistate (Scopo 3)”.

“Pirelli è la prima società al mondo del settore tyre a lanciare un’emissione obbligazionaria benchmark parametrata agli obiettivi di sostenibilità. Questa operazione ribadisce la centralità della sostenibilità nella nostra strategia aziendale e la capacità di Pirelli di integrare un approccio responsabile in tutte le attività di business per creare valore per tutti gli Stakeholder”, ha affermato Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo & CEO di Pirelli.