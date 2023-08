Pinterest: aumenta profitti grazie a pubblicità e AI

Pinterest ha riportato una perdita netta nel secondo trimestre fiscale di 34,9 milioni di dollari, o 5 centesimi per azione, rispetto a una perdita netta di 43,1 milioni di dollari, o 7 centesimi per azione, nel trimestre dell’anno precedente. I guadagni rettificati sono pari a 21 centesimi per azione.

Il fatturato si attesta a 708 milioni di dollari, rispetto ai 666 milioni di dollari dell’anno precedente. Gli analisti interpellati da FactSet avevano previsto in media un utile netto di 12 centesimi per azione su un fatturato di 696 milioni di dollari.

Così come Google e Facebook, Pinterest ha beneficiato di un aumento della pubblicità e dell’engagement degli utenti, in crescita dell’8% a livello globale, miglior risultato di crescita negli ultimi due anni, a 465 milioni.

Parallelamente, le potenzialità avanzate dell’AI hanno aiutato a indirizzare i consumatori verso contenuti acquistabili più rilevanti per loro. Grazie a un focus sulle efficienze di costo, anche l’Ebitda margin adjusted è tornato a crescere.

Pinterest ha fornito una guidance sul fatturato del terzo trimestre high single digit su base annua, senza fornire numeri specifici.