Pierrel: ricavi +32% nel 1° semestre, conferma obiettivi 2023

La società farmaceutica Pierrel ha approvato i risultati al 30 giugno 2023, che evidenziano un incremento dei ricavi del 32% su base annua a 14,3 milioni.

Questa crescita è attribuibile ad un aumento dei volumi e, soprattutto, ad un incremento dei prezzi di vendita dei prodotti, in particolare quelli a marchio proprio.

L’Ebitda è positivo per circa 2,9 milioni, in netto miglioramento da 0,9 milioni del periodo di confronto.

Il risultato netto è positivo per 1,3 milioni, a fronte di una perdita netta di 0,5 milioni al 30 giugno 2022, grazie anche alla riduzione degli oneri finanziari netti.

La posizione finanziaria netta è negativa per circa 24,4 milioni, in peggioramento da 21,1 milioni al 31 dicembre 2022, principalmente per via del calo delle disponibilità liquide nel primo semestre 2023.

Guardando al futuro, il Cda conferma i principali obiettivi economico-finanziari per l’anno 2023, che prevedono ricavi tra i 39-43 milioni e un Ebitda positivo tra i 7-8 milioni.