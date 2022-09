Piazza Affari tonica in avvio, bene le banche e Poste

Prevalenza degli acquisti in avvio di giornata a Piazza Affari. Il Ftse Mib viaggia a quota 22.494,79 punti in rialzo dello 0,36%. In testa al Ftse Mib si segnala Banco BPM con +2,67%. In evidenza anche oggi Unicredit (+1,77% a 11,055 euro) che strappa ai massimi da marzo 2022 all’indomani dell’assemblea che ha dato il via libera alla seconda tranche da 1 miliardo del piano di buyback. Sul fronte opposto cede l’1,6% il titolo TIM.

Focus oggi anche su Poste Italiane (+0,53% a 8,38 euro) che attraverso la propria controllata PostePay ha perfezionato l’acquisizione di LIS Holding S.p.A. (LIS) da International Game Technology per 700 milioni di euro, inclusa la cassa netta disponibile concordata convenzionalmente pari a 70 milioni.