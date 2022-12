Piazza Affari tonica dopo le ferie natalizie. Ftse Mib nuovamente sopra i 24.000 punti

Avvio tonico a Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che apre le negoziazioni dopo la pausa natalizia all’insegna degli acquisti. Al momento l’indice Ftse Mib si trova in rialzo dello 0,75% trovandosi così nuovamente al di sopra del livello spartiacque dei 24.000 punti, un’area di prezzo testata più volte dai prezzi negli ultimi mesi di contrattazione. In cima al listino principale troviamo Saipem che al momento si muove in rialzo di oltre il 3,4%, seguita da Moncler (+2%), Eni (+1,4%). Al contrario, debolezza per Iveco che si trova poco sotto la parità.