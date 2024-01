Piazza Affari termina poco mossa (+0,03%), la migliore Mediobanca

Prevalgono i segni rossi in chiusura di seduta per le principali borse europee, compresa Piazza Affari. Si muove poco mossa Wall Street, dove prosegue la stagione delle trimestrali. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina a +0,03% a 30.337,62 punti, con in vetta Mediobanca (+2,4%), Ferrari (+1,9%) e Saipem (+1,7%), mentre arretrano Amplifon (-3,1%), Interpump (-1.9%) e Moncler (-1,7%).

Il focus degli investitori rimane sulle dichiarazioni in arrivo dal Forum internazionale di Davos (che durerà fino al 19 gennaio), dove è in programma domani l’intervento della presidente della Bce Christine Lagarde. Intanto, il governatore della banca centrale francese Francois Villeroy de Galhau ha sottolineato che i tassi “non dovrebbero essere” più alti del livello attuale e ha aggiunto che “la prossima mossa sarà un taglio, probabilmente quest’anno”.

Oltreoceano, lo guardo è rivolto ai conti delle colossi bancari Usa. Oggi Goldman Sachs ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre con un utile per oltre 2 miliardi di dollari, in rialzo del 51% e sopra le attese, come i ricavi (a 11,3 mld dollari). Morgan Stanley ha invece archiviato il trimestre con un utile netto di 1,5 miliardi di dollari, in calo e sotto le attese, ma con ricavi superiori alle stime a 12,9 miliardi di dollari.

Domani sono attesi anche i dati Usa sulle vendite al dettaglio di dicembre, dopo quelli sull’inflazione dei giorni scorsi, oltre al Pil della Cina del quarto trimestre.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund stabile a 155 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,8% e quello del Bund al 2,2%. Treasury decennali al 4%.

Tra le materie prime, il Petrolio Brent oscilla intorno ai 78 dollari al barile, con gli operatori intenti a ponderare le tensioni nel Medio Oriente e le prospettive di crescita economica e di politica monetaria.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in calo a 1,088 mentre il dollaro/yen risale a 146,9. Infine, Bitcoin in rialzo a 43.180 dollari.