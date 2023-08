Piazza Affari termina a +0,6%, vola Prismian (+4%)

Chiusura positiva per le borse europee, che tentano un rimbalzo dopo i ribassi delle ultime settimane.

A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in progresso dello 0,6% a 28.165 punti, con acquisti soprattutto su Prysmian (+4%), in prima fila per tre progetti in Germania dal valore complessivo di 4,5 miliardi. Bene anche Diasorin (+2,8%) e Stm (+2,5%). Modesti ribassi invece per Tenaris (-0,8%), Telecom Italia (-0,8%) e Campari (-0,7%).

A Wall Street andamento contrastante per i principali indici americani, in attesa dei conti di Nvidia in uscita domani e con focus sul progetto di Ipo di Arm sul Nasdaq. Riflettori puntati anche sul simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole, che prende il via domani fino al 26 agosto.

Intanto, in Europa, non giungono indicazioni positive dalla Bundesbank, che ha anticipato una possibile stagnazione dell’economia tedesca anche nel terzo trimestre.

Negli Usa, a luglio, le vendite di case esistenti hanno subito una contrazione del 2,2%, registrando il valore più basso dall’inizio dell’anno.

Tra le valute, l’euro/dollaro scivola a 1,085 dollari, mentre il cambio tra biglietto verde e yen si attesta poco sotto quota 146. Nel settore delle commodities il petrolio scambia poco mosso con il Brent a 84,3 dollari al barile. In rialzo il gas a 42,8 €/Mwh, in seguito alle minacce di sciopero nel più grande impianto australiano di GNL