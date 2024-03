Piazza Affari svetta in Europa, Ftse Mib a +0,86%

Piazza Affari termina in vetta alle borse europee, con il Ftse Mib in progresso dello 0,86% a 34.639 punti. Acquisti in particolare su Saipem (+6,1%), dopo il rialzo del target price da parte di Berenberg, e su Telecom Italia (+4,2%), in scia alle indiscrezioni su una possibile offerta da 800 milioni per Sparkle da parte del Mef e del fondo Asterion.

Bene anche Amplifon (+4,1%) e Leonardo (+2,7%), quest’ultima grazie anche all’andamento positivo del comparto della difesa in un contesto di tensioni geopolitiche crescenti. In calo Erg (-1,2%) e Campari (-0,9%).

Giornata povera di appuntamenti macroeconomici di rilievo. L’attenzione degli operatori è già rivolta ai dati di venerdì sul Pce core statunitense, la misura di inflazione preferita dalla Fed. Focus anche sui prezzi al consumo di Spagna, Francia e Italia. Da seguire anche alcuni gli interventi di alcuni funzionari della Fed e della Bce, tra cui il presidente della banca centrale americana, Jerome Powell (venerdì).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane sopra quota 130 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,68% e quello del Bund in area 2,37%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent torna sopra gli 86 dollari al barile. Sul Forex, cambio euro/dollaro in lieve rialzo a 1,083 e dollaro/yen poco mosso a 151,5.