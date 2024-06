Piazza Affari sopra la parità in avvio

Partenza in rialzo per le borse europee, dopo il rimbalzo dei tecnologici ieri a Wall Street e in attesa degli appuntamenti chiave di questa settimana. A Piazza Affari, Ftse Mib in progresso dello 0,2% a 33.760 punti. Ben intonate soprattutto Saipem (+1,5%), Leonardo (+1%), Bper (+1%) e Mps (+1%) mentre Hera (-0,6%), Recordati (-0,6%) e Stellantis (-0,5%) scivolano in coda.

Si preannuncia un’altra seduta con pochi spunti macroeconomici. In programma i soli dati sulle vendite di case negli Usa, dopo il calo della fiducia dei consumatori emerso ieri, in uno scenario di prospettive più modeste per quanto riguarda le condizioni commerciali, il mercato del lavoro e i redditi.

Sul fronte della politica monetaria, Michelle Bowman della Fed ha affermato di vedere una serie di rischi al rialzo per le prospettive di inflazione e ha ribadito la necessità di mantenere elevati i tassi di interesse per un certo periodo. La sua collega Lisa Cook ha invece dichiarato che sarà opportuno ridurre il costo del denaro “ad un certo punto”, aggiungendo che si aspetta un miglioramento graduale dell’inflazione quest’anno.

In Europa, il membro della Bce Olli Rehn ha definito “ragionevole” l’aspettativa di altri due tagli dei tassi da qui a fine anno.

Il tutto, in attesa del dato di venerdì sul core Pce, l’indicatore dei prezzi preferito della Fed, e del primo turno elettorale in Francia, in programma domenica.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane poco mosso a 150 bp, con il decennale italiano in calo al 3,92% e il benchmark tedesco al 2,42%.

Tra le materie prime, petrolio Brent poco sotto gli 85 dollari al barile in attesa dei dati settimanali sulle scorte statunitensi e oro lievemente sotto i 2.320 dollari l’oncia.

Sul Forex, euro/dollaro sempre in area 1,07 mentre il dollaro/yen si avvicina alla soglia psicologica di 160, suscitando ipotesi su un potenziale intervento delle autorità giapponesi. In rafforzamento il dollaro australiano dopo i dati superiori alle attese sull’inflazione, facendo presagire un nuovo rialzo dei tassi della banca centrale locale.