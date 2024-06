Rehn (Bce): “Ragionevoli altri due tagli dei tassi”

Secondo Olli Rehn, membro del Consiglio direttivo della Bce, le aspettative di altri due tagli dei tassi quest’anno sono ragionevoli.

Il numero uno della banca centrale finlandese ha anche evidenziato che, sebbene sia essenziale assicurare il ritorno dell’inflazione al 2%, non si dovrebbe eccessivamente limitare l’attività economica.

“Se si osservano i dati di mercato, si deduce che ci saranno due ulteriori tagli ai tassi affinché si possa arrivare al 3,25% entro la fine di quest’anno e, con il tasso terminale, intorno al 2,25%, 2,50%,” ha dichiarato Rehn martedì in un’intervista a Helsinki. “A mio avviso, sono aspettative ragionevoli.”

Pur sottolineando che la BCE non si impegnerà su nessun percorso particolare, Rehn ha chiarito che è razionale aspettarsi ulteriori riduzioni.

“Nel caso in cui vediamo continuare il processo di disinflazione e muoverci verso il nostro obiettivo simmetrico del 2% a medio termine, allora è ragionevole presumere che manteniamo questa direzione e continuiamo con i tagli ai tassi,” ha detto.

“Abbiamo sempre saputo che sarebbe stata una strada dissestata,” ha affermato Rehn. “Dobbiamo vedere la foresta e non solo gli alberi.”

A differenza di alcuni suoi colleghi che preferirebbero prendere decisioni sui tassi durante le riunioni trimestrali accompagnate da nuove proiezioni economiche, Rehn vede ogni incontro di politica come un’opportunità per ulteriori mosse, dato che i funzionari hanno nuovi rapporti economici da valutare in ogni occasione.

“Non penso che dovremmo limitarci inutilmente,” ha detto. “Altrimenti potremmo anche cancellare le cosiddette riunioni intermedie e risparmiare carburante e salvare il pianeta.”