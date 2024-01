Piazza Affari sopra la parità in avvio

Avvio cauto per le borse europee. A Piazza Affari il Ftse Mib scambia in rialzo dello 0,3% in area 30.700 punti, con il parziale recupero di Saipem (+2,3%) dopo il crollo di ieri e acquisti su Banco Bpm (+1,7%) mentre arretrano Finecobank (-0,6%) e Moncler (-0,6%).

Focus di giornata sulla riunione della Fed, che stasera lascerà i tassi invariati ma potrebbe fornire suggerimenti sul primo taglio dei tassi.

Intanto prosegue la stagione di trimestrali negli Usa, dopo i conti sopra le attese di Alphabet e Microsoft, anche se preoccupa l’aumento dei costi per gli investimenti in AI.

In mattinata, i dati manifatturieri cinesi hanno mostrato una contrazione per il quarto mese consecutivo e gli indici cinesi sono scesi ancora una volta.

Oggi focus sull’inflazione della Germania, mentre nel pomeriggio verrà diffuso il report Adp, in attesa dei dati di venerdì sul mercato del lavoro.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 151 bp, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,72% e quello del Bund al 2,21%, mentre i Treasury decennali Usa scendono al 4,01%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent rimane sopra 82 dollari al barile, in attesa dei dati di oggi sulle scorte di petrolio greggio dell’EIA.

Sul Forex il cambio euro/dollaro viaggia in area 1,081 e il dollaro/yen si apprezza a 147,6 yen.