Piazza Affari si muove in rialzo, bene Bper e Leonardo

Prevalenza degli acquisti in avvio di giornata a Piazza Affari. Il Ftse Mib si muove in rialzo a 20.956 punti (+0,12%). Tra i singoli titoli spiccano i rialzi di Bper (+2,3%) e Tenaris (+1,83%). Oltre +1% per Enel. In rialzo anche Leonardo (+1,2%) con il ceo Profumo che ha ribadito che con Fincantieri si collabora, ma non per una fusione.

In calo invece CNH (-0,48%) il cui ceo Scott Wine ha affermato in un’intervista che il fatturato 2022 sarà ‘ragionevolmente superiore a 20 mld’, indicazione coerente con la guidance di fatturato delle attività industriali a +12/+14% YoY, pari a 19,9-20,3 mld. Su nuove acquisizioni, Wine ha rimarcato che sono sempre allo studio, comunque non trasformative.