Piazza Affari sale in attesa delle payrolls US, bene le banche

Incipit di seduta in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib, reduce dal calo di oltre l’1% della vigilia, segna +0,57% a quota 21.423 punti. Buon rialzo per le banche: Unicredit (+1,32%), Intesa Sanpaolo (+1,02%) e Banco BPM (+1,19%). In affanno invece Tenaris che cede oltre il 2%; male anche Leonardo (-0,76%).

Ieri Wall Street ha segnato un piccolo rimbalzo dai minimi di un mese, mentre stamattina le Borse asiatiche si sono mosse in ribasso per il quinto giorno consecutivo. Pesano i nuovi lockdown in Cina e l’ordine degli Stati Uniti a Nvidia di interrompere la vendita di chip alle aziende cinesi. Sullo sfondo rimangono le preoccupazioni generali per una recessione globale e l’attesa per le prossime mosse delle banche centrali, a partire dalla Bce che l’8 settembre potrebbe decidere di mostrarsi più aggesssiva con un rialzo dei tassi di ben 75 punti base.

La giornata di oggi vede in primo piano i dati dal mercato del lavoro statunitense. Le non-Farm Payrolls del mese di agosto sono previste a +298mila dai +528 mila del mese precedente, con tasso di disoccupazione fermo al 3,5%. Il salario medio orario è visto in crescita dello 0,4% m/m e del 3,5% a/a. Tra gli altri appuntamenti odierni si segnalano anche gli ordini beni durevoli e non-durevoli.