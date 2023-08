L’ultima seduta della settimana prosegue in territorio negativo per Piazza Affari. A metà seduta l’indice Ftse Mib cede lo 0,37% a quota 28.468,43 punti. La migliore del listino è Saipem che sale di oltre il 5% dopo l’annuncio di due nuovi contratti, seguita da alcuni titoli bancari come Bper e Mps che guadagnano rispettivamente il 2% e l’1,3%. In calo, invece, DiaSorin e Stellantis che cedono rispettivamente quasi il 3% e il 2,6%.