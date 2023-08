Gruppo Bcc Iccrea: accordo per cessione di 570 mln probabili inadempienze e sofferenze

Il Gruppo Bcc Iccrea ha annunciato di avere sottoscritto accordi vincolanti con differenti investitori per la cessione di crediti deteriorati per circa 570 milioni di euro complessivi, sostanzialmente equidistribuiti fra inadempienze probabili e sofferenze, riferibili a circa 4 mila debitori. All’operazione hanno partecipato 76 Banche appartenenti al Gruppo Bcc Iccrea, tra cui 73 Bcc, Bcc Banca Iccrea, Bcc Leasing e Banca Sviluppo.

Nella nota si precisa che il processo competitivo (in linea con gli obiettivi strategici di Gruppo volti a favorire il derisking mantenendo robusti presidi patrimoniali) ha portato a definire un’operazione nella quasi totalità pro-soluto, selezionando per i differenti portafogli investitori di primaria rilevanza operanti sul mercato italiano che hanno presentato offerte in linea con le aspettative di recupero del gruppo.