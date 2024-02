Piazza Affari positiva in avvio, focus su Saras e Tod’s

Partenza sopra la parità per le borse europee. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,6% in area 31.350 punti, con Mps (+2,3%), Banco Bpm (+2%) e Saipem (+1,7%) in evidenza, mentre arretrano scambia in ribasso Iveco Group (-2,2%). Al di fuori del listino principale, l’attenzione è rivolta alla cessione di Saras a Vitol e all’opa dei Della Valle e del fondo L Catterton (Lvmh) su Tod’s.

In Cina i mercati resteranno chiusi tutta la settimana per la celebrazione del capodanno lunare, mentre a Wall Street cresce l’attesa per il dato di domani sull’inflazione statunitense, che a gennaio dovrebbe aver registrato una discesa al 2,9% a gennaio dal 3,4% del mese precedente.

Nel radar anche gli interventi dei banchieri centrali, fra cui De Cos e Lane per la Bce, Barkin per la Fed e Bailey per la BoE.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta in prossimità dei 155 bp, con il rendimento del decennale italiano al 3,9% e quello del Bund al 2,35%, mentre i Treasury decennali Usa si attestano al 4,15%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent rimane sopra 81 dollari al barile dopo i rialzi dell’ultima settimana, mentre sul Forex il cambio euro/dollaro è poco mosso a 1,079 e il dollaro/yen è oltre quota 149.