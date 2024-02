Borsa Tokyo chiude in lieve rialzo. In Asia chiuse diverse borse per Capodanno lunare

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni in progresso dello 0,09%, a quota 36,897.42 punti. Chiuse in occasione del Capodanno lunare le borse di Hong Kong, Shanghai, Taiwan e della Corea del Sud. In Australia, la borsa di Sidney ha chiuso in calo dello 0.4% a 7,614.90 punti.

Venerdì scorso la borsa di Tokyo ha toccato la soglia dei 37.000 punti per la prima volta in 34 anni.