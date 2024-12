Amazon potenzia l’AI con nuovi chip e modelli linguistici

Amazon.com sta intensificando i suoi sforzi nel campo dell’intelligenza artificiale, lanciando potenti nuovi array di chip e un grande modello linguistico che, secondo l’azienda, può competere con i principali rivali.

La compagnia con sede a Seattle sta collegando centinaia di migliaia dei suoi semiconduttori Trainium2 in cluster che faciliteranno il partner Anthropic nell’addestramento dei grandi modelli linguistici richiesti per l’AI generativa e altri compiti di machine learning. I nuovi array quintuplicheranno la potenza di elaborazione attuale della startup, ha dichiarato la società.

Amazon Web Services, la divisione servizi cloud, ha iniziato a offrire i suoi ultimi chip ai clienti, secondo quanto affermato dalla compagnia al suo annuale convegno re:Invent.

Andy Jassy, segnando la sua prima apparizione alla fiera commerciale da quando è diventato amministratore delegato di Amazon nel 2021, ha introdotto i nuovi modelli – chiamati Nova. Capacità di generare testo, immagini e video, rappresentano l’ultimo sforzo di Amazon per competere con OpenAI e altri costruttori dei grandi modelli linguistici che alimentano chatbot e altri strumenti di IA generativa.

AWS, il più grande venditore di potenza di calcolo a noleggio, gestisce molti dei server che altre aziende affittano per addestrare applicazioni di intelligenza artificiale. AWS rende anche disponibili ai suoi clienti modelli costruiti da altre aziende, inclusi il Claude di Anthropic e il Llama di Meta Platforms Inc. Tuttavia, l’azienda deve ancora produrre un grande modello linguistico ampiamente visto come competitivo con i modelli GPT più avanzati di OpenAI.