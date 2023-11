Piazza Affari positiva con l’Europa, vola Tenaris

Partenza in rialzo per le borse europee, all’indomani della Fed e della chiusura positiva di Wall Street. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,9% in area 28.250 punti, con acquisti prevalentemente su Tenaris (+7,8%) dopo i risultati e l’avvio del buyback, Stm (+2,4%) e Amplifon (+1,8%), mentre arretra Iveco (-1,5%) all’indomani dei conti. In programma oggi la trimestrale di Ferrari (+1,3%).

Ieri gli operatori hanno accolto con favore i toni meno rigidi di Jerome Powell e hanno rivisto al ribasso le aspettative di ulteriori aumenti dei tassi, dopo che la banca centrale statunitense ha lasciato invariato il costo del denaro per la seconda riunione consecutiva. Il presidente ha affermato che i rischi per le prospettive sono più equamente bilanciati e che le aspettative di inflazione si trovano ora “in una buona posizione”. Il mercato ha aumentato le possibilità di un taglio dei tassi entro la prima metà del 2024.

Oggi riflettori puntati sulla Bank of England, mentre l’agenda macro include il Pmi manifatturiero italiano e i dati americani sulle richieste di sussidi di disoccupazione, dopo il rapporto Adp inferiore alle attese di ieri e in vista del job report di domani. Stasera, fari puntati sulla trimestrale di Apple.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund rimane in area 195 bp, con il decennale italiano al 4,69%.

Tra le materie prime, petrolio in rimonta con il Brent a 85,7 dollari al barile, mentre il gas è stabile a 47,8€/Mwh. Sul Forex, euro/dollaro a ridosso di quota 1,06 mentre lo yen scambia a 150,5 contro il biglietto verde.