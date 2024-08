Piazza Affari positiva con le altre borse eu, attesa per parole Powell a Jackson Hole

La settimana è iniziata in territorio positivo per i principali listini europei, che proseguono così sulla strada dei rialzi segnati la scorsa settimana. Piazza Affari ha visto l’indice Ftse Mib mantenere la soglia dei 33mila punti, chiudendo la seduta con una crescita dello 0,68% a 33.266,32 punti. Tra le migliori di giornata la Borsa di Madrid, con l’Ibex che ha terminato gli scambi a +1,4%. Positivo anche il Dax e il Cac40 che hanno archiviato la seduta con rialzi rispettivamente dello 0,5 e dello 0,7%.

Dopo la carrellata di dati macro della scorsa settimana, l’ottava è partita con pochi spunti. Tra i pochi dati di giornata il leading index Usa che ha chiuso con un dato in flessione e peggiore rispetto alle aspettative. L’attenzione degli investitori è però già proiettata alle prossime sedute, quando prenderà il via il simposio di Jackson Hole. L’evento, che si terrà dal 22 al 24 agosto, avrà il suo culmine venerdì con il discorso del presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, che potrebbe fornire spunti sulle prossime mosse della Fed.

Tra le migliori del listino a Piazza Affari, spicca Telecom Italia che ha terminato la giornata con un rialzo del 3,9% in scia all’annuncio della partnership con Nokia per espandere la copertura della rete 5G in Brasile. Sul fronte opposto, quello delle vendite c’è Leonardo che ha ceduto lo 0,8%. A pesare sul titolo dell’ex Finmeccanica, come sul resto del settore europeo della difesa, l’ipotesi di un taglio dei nuovi aiuti all’Ucraina da parte del Governo tedesco.