Amd acquisisce ZT Systems per 4,9 miliardi di dollari

Advanced Micro Devices (Amd) ha annunciato l’acquisizione di ZT Systems, una società specializzata in cloud computing e intelligenza artificiale (IA), per un totale di 4,9 miliardi di dollari. Questa mossa strategica mira a contrastare il dominio attuale della rivale Nvidia nel campo dell’IA.

L’accordo rappresenta una delle acquisizioni più significative nella storia di Amd e fa parte di un piano più ampio per offrire una gamma più vasta di chip, software e sistemi per i data center. Tra i principali clienti di Amd figurano giganti come Microsoft e Meta Platforms, che potranno beneficiare di performance migliorate grazie a questa acquisizione.

ZT Systems, fondata nel 1994, è nota per la progettazione e produzione di server e altre infrastrutture per data center, alimentando sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT. La società ha riportato vendite annuali superiori ai 10 miliardi di dollari.