Piazza Affari poco mossa, oggi focus sui dati macro

Avvio cauto per le borse europee, dopo la chiusura in rialzo di Wall Street e la mattinata tonica dei listini asiatici. A Piazza Affari, il Ftse Mib oscilla intorno alla parità in area 27.150 punti, con acquisti in particolare su Cnh (+1,8%), Enel (+1,1%) e Pirelli (+1%), mentre arretrano Banco Bpm (-2%), Finecobank (-1,6%) e Bper (-1,6%).

Giornata ricca di dati macro, con focus in particolare sul Pil dell’eurozona e l’inflazione tedesca, oltre al deflatore PCE statunitense. Dati da valutare attentamente in vista delle riunioni di Fed e Bce in programma la prossima settimana. Stamani la Bank of Japan ha confermato la politica monetaria accomodante.

Nel frattempo, prosegue la stagione di trimestrali, che ieri a mercati chiusi ha visto la pubblicazione dei conti da parte di Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha registrato un incremento delle vendite ma ha fornito indicazioni deludenti sul cloud. In calendario oggi i conti delle big oil Chevron ed Exxon Mobil.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 189 bp, con il decennale italiano al 4,33%. L’euro/dollaro resta sopra quota 1,1 mentre lo yen perde terreno dopo le delibere della Fed. Tra le materie prime, petrolio (Brent) poco sopra i 78 dollari al barile, dopo le vendite delle ultime sedute che hanno annullato i guadagni innescati dai tagli dell’Opec+.