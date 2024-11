Piazza Affari peggiore in Europa, sale Mps dopo i conti

Le borse europee aprono caute nell’ultima seduta di una settimana segnata dalle elezioni americane e dalla riunione della Fed. Piazza Affari fanalino di coda con il Ftse Mib in flessione dello 0,7% a 33.740 punti, con Iveco (-2,7%), Stellantis (-2,6%), Banco Bpm (-2%) e Azimut (-2%) tra le peggiori, mentre avanzano Pirelli (+2,3%) e Mps (+1,7%) dopo le trimestrali. I conti della banca hanno evidenziato un utile in crescita del 68,6% nei 9 mesi.

Ieri la banca centrale americana ha tagliato i tassi di 25 bp come da attese e ha segnalato che i prossimi interventi saranno graduali. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha chiarito di essere pronto a difendere l’istituto dalle pressioni politiche in seguito alla rielezione di Donald Trump, affermando che non si dimetterebbe se gli venisse chiesto e insistendo sul fatto che il prossimo inquilino della Casa Bianca non avrebbe il potere di licenziare lui o altri dirigenti senior della Fed.

Giornata povera di spunti macroeconomici, con i soli dati su produzione industriale e vendite al dettaglio dell’Italia e la fiducia dei consumatori statunitensi misurata dall’Università del Michigan.

Rendimenti in calo sull’obbligazionario europeo. Lo spread Btp-Bund si attesta a 128 punti base, con il decennale italiano in calo al 3,67% e il benchmark tedesco al 2,39%.

Fra le materie prime il petrolio Brent scivola sotto i 75 dollari al barile, mentre l’oro perde terreno a 2.684 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro scende a 1,077 e il dollaro/yen si deprezza a 152,8 mentre fra le criptovalute il Bitcoin viaggia in area 76.000 dollari.