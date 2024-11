Unipol: utili 9 mesi calano a 724 mln, raccolta assicurativa sale dell’8%

Il Gruppo Unipol ha annunciato di avere chiuso i primi nove mesi 2024 con un utile netto consolidato pari a 724 milioni di euro, considerando il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER e BPSO limitatamente al primo semestre 2024. Il gruppo assicurativo guidato da Cimbri ha precisato che il risultato a periodo omogeneo al 30 settembre 2024 del Gruppo Unipol, ovvero comprensivo del contributo delle partecipazioni in BPER e BPSO alla stessa data, ricalcolato sulla base delle informazioni finanziarie recentemente diffuse da tali società, si attesta a 834 milioni.

Nei primi nove mesi del 2024 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 11.416 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto ai 10.570 milioni di euro registrati al 30 settembre 2023 e del 9,1% a perimetro omogeneo. In particolare, la raccolta diretta nel comparto Danni al 30 settembre 2024, pari a 6.488 milioni di euro, è in crescita (+6,8%) rispetto ai 6.074 milioni di euro al 30 settembre 2023.