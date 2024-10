Piazza Affari in lieve rialzo, giù i petroliferi

Avvio poco mosso per le borse europee, in un clima di attesa per la riunione della Bce di giovedì. A Piazza Affari, Ftse Mib poco sopra la parità (+0,25%) a 34.780 punti, con i petroliferi Saipem (-2,7%), Eni (-2,4%) e Tenaris (-1,7%) in coda mentre avanzano Banco Bpm (+1,2%) e Diasorin (+1,1%).

A Wall Street, riparte oggi la stagione di trimestrali dopo la festività di ieri, anche se l’azionario è rimasto aperto e Wall Street ha segnato nuovi record. In uscita i risultati di Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, mentre domani toccherà a Morgan Stanley e giovedì a Netflix.

In Europa, cresce l’attesa per il meeting della Bce, che taglierà i tassi quasi certamente di 25 punti base. Attenzione alle parole di Lagarde per eventuali spunti sulle mosse future dell’istituto di Francoforte.

Dall’agenda macro sono in programma oggi l’indice Zew, la produzione industriale dell’eurozona e la manifattura di New York, oltre alla pubblicazione del sondaggio Bce sui prestiti bancari.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 126 punti base, con il decennale italiano in calo al 3,49% e il benchmark tedesco al 2,23%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent scivola sotto i 75 dollari al barile, in scia a un report secondo cui Israele non attaccherà le infrastrutture petrolifere dell’Iran. L’oro rimane in area 2.649 dollari l’oncia. Sul Forex, cambio euro/dollaro in calo a 1,088 e dollaro/yen a 149,3.