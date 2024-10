Usa, Biden studia vincoli a vendite chip AI Nvidia nel mondo

Funzionari dell’amministrazione Biden hanno discusso di limitare le vendite di chip AI avanzati da Nvidia e altre aziende americane su base specifica per paese, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della situazione, una mossa che limiterebbe le capacità di intelligenza artificiale di alcuni stati.

Il nuovo approccio prevedrebbe un tetto alle licenze di esportazione per determinati paesi nell’interesse della sicurezza nazionale. I funzionari si stanno concentrando sui paesi del Golfo Persico che mostrano un crescente interesse per i data center AI e dispongono delle risorse finanziarie per sostenerli.

Le deliberazioni sono in fase iniziale e rimangono fluide, hanno affermato le persone, sottolineando che l’idea ha guadagnato terreno nelle ultime settimane. La politica si baserebbe su un nuovo framework per semplificare il processo di licenza per le spedizioni di chip AI ai data center in luoghi come gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita. I funzionari del Dipartimento del Commercio hanno presentato tali regolamenti il mese scorso e hanno annunciato che sono in arrivo ulteriori regole.

Impostare limiti basati sul paese stringerebbe le restrizioni che inizialmente avevano come bersaglio le ambizioni della Cina nell’intelligenza artificiale, mentre Washington considera i rischi per la sicurezza dello sviluppo dell’AI in tutto il mondo.

Già, l’amministrazione Biden ha limitato le spedizioni di chip AI da aziende come Nvidia e AMD a più di 40 paesi in tutto il Medio Oriente, Africa e Asia per timore che i loro prodotti possano essere dirottati verso la Cina.

Allo stesso tempo, alcuni funzionari statunitensi hanno iniziato a considerare le licenze di esportazione di semiconduttori, in particolare per i chip Nvidia, come un punto di leva per raggiungere obiettivi diplomatici più ampi. Ciò potrebbe includere chiedere alle aziende chiave di ridurre i legami con la Cina per accedere alla tecnologia statunitense – ma le preoccupazioni si estendono oltre Pechino.