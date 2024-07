Piazza Affari in lieve rialzo, ancora acquisti su Prysmian

Partenza sopra la parità per le borse europee dopo i record di Wall Street e del Nikkei 225 di Tokyo. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,2% a 33.930 punti, con Prysmian (+3%) ancora in luce con gli upgrade degli analisti. In rialzo anche Interpump (+1,6%) e Telecom Italia (+1,5%) mentre arretra Banco Bpm (-1,2%).

Ieri l’S&P 500 ha aggiornato i massimi per la sesta sessione consecutiva, in scia alle scommesse di tagli dei tassi della Fed entro l’anno, con la prima mossa attesa a settembre. Nella prima parte della sua testimonianza al Congresso, il presidente Jerome Powell ha evitato di fornire dettagli sulle tempistiche, ma ha sottolineato i segnali crescenti di un raffreddamento del mercato del lavoro.

Nel frattempo, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha mantenuto il tasso di riferimento al 5,5%, prevedendo un ritorno dell’inflazione nell’intervallo obiettivo nella seconda metà dell’anno. In Cina, i prezzi al consumo hanno registrato un altro piccolo aumento a giugno, attestandosi vicino allo zero per il quinto mese, segno che le pressioni deflazionistiche continuano a frenare la ripresa economica.

Oggi è in programma un altro intervento di Powell, stavolta davanti alla Camera, mentre domani sono attesi i dati sull’inflazione statunitense. Venerdì, invece, l’attenzione si sposterà sulle trimestrali dei colossi bancari JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo, con le quali entrerà nel vivo la earning season di Wall Street.

In calendario oggi anche la produzione industriale italiana e un intervento di Nagel della Bce, oltre alla nota mensile dell’Istat sull’economia italiana.

Rendimenti in calo sull’obbligazionario. Lo spread Btp-Bund si attesta a circa 135 bp con il decennale italiano in calo al 3,9% e il benchmark tedesco al 2,55%.

Tra le materie prime, il petrolio perde ancora terreno con il Brent a 84 dollari al barile, mentre l’oro scambia in rialzo a 2.373 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si mantiene in area 1,082 e il dollaro/yen rimane sopra quota 161.