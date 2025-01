Piazza Affari flat in avvio, fari puntati su Trump

Avvio poco mosso per le borse europee, in una seduta che vedrà Wall Street rimanere chiusa per il Martin Luther King’s Day. A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia intorno alla parità (-0,1%), frenato dallo stacco della cedola di Enel e Snam (acconto sul dividendo 2025), che implica un calo tecnico dello 0,36% per l’indice. Tra le migliori Iveco (+1%) e Unicredit (+1%), in calo Telecom Italia (-1,5%).

Riflettori puntati sull’insediamento di Trump alla Casa Bianca. Intanto, il presidente eletto ha tenuto dei colloqui con Xi Jinping, rafforzando l’ottimismo su un miglioramento dei rapporti Usa-Cina. Prende il via oggi anche il forum di Davos. Nei prossimi giorni, focus anche sugli indici Pmi delle principali economie, le trimestrali Usa e la riunione della Bank of Japan.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta in area 110 punti base, con il titolo italiano al 3,63% e quello tedesco al 2,53%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent si attesta a 80,6 dollari al barile e l’oro rimane sopra i 2.700 dollari l’oncia.

Sul forex, l’euro/dollaro supera quota 1,03 e il dollaro/yen si mantiene oltre 156 aspettando la riunione della BoJ venerdì. Fra le criptovalute, il Bitcoin tocca un nuovo record oltre i $109.000 sull’aspettativa di nuove misure per gli asset digitali da parte di Trump.