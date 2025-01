Bitcoin raggiunge un nuovo massimo storico aspettando Trump

Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo record toccando i $109,241 mentre gli Stati Uniti si apprestano ad accogliere il Presidente-eletto Donald Trump, che in campagna elettorale ha annunciato politiche favorevoli alle criptovalute.

La principale moneta digitale ha registrato un incremento fino al 5,5% stamani, registrando un nuovo massimo storico. L’impennata del token è avvenuta dopo che Trump e sua moglie Melania hanno presentato nel fine settimana delle memecoin, con quella di Trump che ha rapidamente raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre $15 miliardi prima di subire un calo marcato.

Queste memecoin hanno temporaneamente destabilizzato il mercato degli asset digitali, sottraendo flussi al Bitcoin e ad altri token minori, e hanno attirato critiche dagli operatori del settore. Bitcoin, Ether e XRP hanno tutti registrato un’impennata oggi a Londra, in attesa del ritorno di Trump alla Casa Bianca. Secondo Bloomberg, il tycoon starebbe considerando un ordine esecutivo per designare l’asset class come una ‘priorità nazionale’.

Le memecoin lanciate da Trump e dal suo team hanno ulteriormente accelerato il momentum del Bitcoin mentre i trader al dettaglio cercano nel Repubblicano la ‘priorità e riaffermazione del suo impegno verso l’industria cripto’, ha dichiarato Ben El-Baz, direttore generale di HashKey Global.