Piazza Affari chiude a +1,7% con banche e lusso

Seduta all’insegna dei rialzi per le borse europee. A Piazza Affari, Ftse Mib in progresso dell’1,7% a 34.409 punti, sostenuto dai bancari e dal lusso, malgrado le vendite sui petroliferi. Acquisti in particolare su Brunello Cucinelli (+7,5%), Moncler (+6,6%) e Mps (+6,6%), in calo invece Saipem (-5,7%) ed Eni (-3%).

Nessuno spunto di rilievo in materia di politica monetaria dagli interventi di Powell e Lagarde di oggi pomeriggio, mentre la terza lettura del Pil statunitense conferma la crescita del 3% nel secondo trimestre.

In giornata è stato diffuso anche il bollettino economico della Bce, da cui emergono ancora rischi per la crescita e la volontà di non impegnarsi su un percorso di riduzione dei tassi.

Il tutto, aspettando domani il Pce core statunitense e i dati sull’inflazione di Francia e Spagna.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a 130 punti base, con il decennale italiano al 3,47% e il benchmark tedesco al 2,17%.

Tra le materie prime, perde terreno il petrolio con il future sul Brent a 71,2 dollari al barile, in scia alla prospettiva di una maggiore offerta dall’Arabia Saudita e dalla Libia. L’oro ha toccato un nuovo massimo a 2.685 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in aumento a 1,117 e dollaro/yen stabile a 144,8.