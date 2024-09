Wall Street apre in rialzo dopo i dati economici positivi

Wall Street ha aperto in rialzo, spinta dai recenti dati economici positivi. Il Prodotto Interno Lordo (Pil) degli Stati Uniti, nella sua lettura finale per il secondo trimestre, ha mostrato un incremento del 3%, come anticipato dagli esperti.

All’inizio della giornata il Dow Jones ha registrato un aumento di 210,68 punti (+0,50%), l’S&P 500 è salito di 40,83 punti (+0,71%) e il Nasdaq ha guadagnato 230,58 punti (+1,28%). Il prezzo del petrolio WTI al Nymex è sceso del 3,62%, arrivando a 67,17 dollari al barile, a causa delle aspettative di un aumento della produzione da parte dell’Arabia Saudita.