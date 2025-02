Piazza Affari apre sulla parità, sale Leonardo

Avvio incerto per le borse europee, in un clima appesantito dalle preoccupazioni per le tariffe di Trump e le misure per limitare gli investimenti tra Stati Uniti e Cina. A Piazza Affari, il Ftse Mib è pressoché invariato (+0,05%) in area 38.500 punti, con Leonardo (+1,3%) in luce grazie anche alle discussioni in Germania su un fondo extra per la difesa. In calo Stm (-1,9%) e Moncler (-1%).

In programma oggi il dato della Bce sulle negoziazioni salariali, da monitorare in ottica inflazione, oltre agli interventi di alcuni banchieri centrali fra cui Nagel e Schnabel. Negli Usa, focus sulla fiducia dei consumatori. Nei prossimi giorni, riflettori sulla trimestrale di Nvidia (domani a mercati chiusi), l’inflazione di febbraio in Germania, Francia e Italia (venerdì) e il core Pce Usa (venerdì).

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in area 113 punti base con il decennale italiano al 3,61% e il benchmark tedesco al 2,48%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent scambia intorno ai 74,5 dollari al barile, mentre l’oro si attesta a 2.933 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro si rafforza leggermente a 1,048 mentre il dollaro/yen si attesta a 149,4. Fra le criptovalute, Bitcoin in calo sotto i 90.000 dollari.