Piazza Affari apre sulla parità, oggi report Bce su negoziazioni salari

Avvio poco mosso per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari sostanzialmente invariato (-0,05%) in area 31.660 punti, sempre in prossimità dei massimi dal 2008. Denaro su Unipol (+1,4%) e Leonardo (+0,8%) mentre arretrano Iveco Group (-1,4%) e Bper (-0,7%).

Oggi riapre Wall Street dopo la festività di ieri, mentre in Cina la banca centrale ha tagliato il tasso di riferimento a 5 anni di 25 bp, ma l’azionario locale è rimasto sotto pressione.

Dall’agenda macroeconomica è in arrivo il rapporto della Bce sulle negoziazioni salariali, un tema caro a Lagarde e colleghi in ottica di inflazione. Nei prossimi giorni, focus sulla trimestrale di Nvidia, gli indici Pmi delle principali economie e i verbali di Fed e Bce.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta poco mosso in area 148 bp, con il rendimento del decennale italiano al 3,89% e quello del Bund al 2,4%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent staziona a quota 83,6 dollari al barile. Sul Forex, cambio euro/dollaro stabile a 1,077 e dollaro/yen in area 150,4 yen per dollaro.