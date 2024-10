Piazza Affari apre sotto la parità, giù il lusso

Avvio in calo per le borse europee, in scia alle performance negative di Wall Street e dei listini asiatici. A Piazza Affari, il Ftse Mib arretra dello 0,3% a 33.710 punti, con Moncler (-2,8%) e Brunello Cucinelli (-2,4%) in coda, complice la mancanza di nuovi stimoli in Cina che frena il lusso. Tra le migliori Italgas (+1,3%) all’indomani del nuovo piano strategico 2024-2030, insieme a Bper (+1,3%), Mps (+1,2%) e Diasorin (+1,2%).

Ieri a Wall Street i prezzi del petrolio più alti e i rendimenti dei Treasury in rialzo hanno colpito gli indici, mentre il mondo attende la risposta di Israele agli attacchi dell’Iran della scorsa settimana.

Oggi sono in programma gli interventi di altri funzionari della Fed, ma gli eventi principali sono previsti sul finire della settimana, con l’inflazione Usa in calendario giovedì e le trimestrali delle grandi banche americane a partire da venerdì.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia leggermente a 133 punti base, con il decennale italiano al 3,58% e il benchmark tedesco al 2,25%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent torna sotto gli 80 dollari al barile, mentre l’oro scivola a 2.637 dollari l’oncia. Sul Forex, cambio euro/dollaro a 1,098 e dollaro/yen in discesa a 147,9.