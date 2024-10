Samsung, guidance trimestrale delude le attese

Samsung sotto pressione in Borsa dopo l’arrivo della guidance per il terzo trimestre, inferiore alle attese del mercato. Il colosso tech sudcoreano si attende un utile operativo per il trimestre concluso a settembre di 9,10 trilioni di won in aumento rispetto ai 2,24 trilioni dell’analogo periodo nel 2023 ma in calo rispetto al secondo trimestre 2024 quando gli utili erano di 10,44 trilioni.

Gli analisti interpellati da LSEG si aspettavano un utile operativo di 11,46 trilioni di won coreani (7,7 miliardi di $) per il trimestre conclusosi il 30 settembre. I ricavi di Samsung sono attesi a quota 79 trilioni, mentre avrebbero dovuto raggiungere quasi quota 82 trilioni di won, sempre secondo le stime di LSEG.

I conti del terzo trimestre verranno comunicati a fine ottobre.