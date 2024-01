Piazza Affari apre sopra la parità, focus sui Pmi

Apertura positiva per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,3% in area 30.160 punti. Acquisti soprattutto su Mps (+2,6%), Bper (+1,6%) ed Erg (+1,5%) mentre arretra Stm (-1,3%) alla vigilia dei risultati.

In mattinata, riflettori puntati sugli indici Pmi dell’eurozona e dei principali paesi continentali, mentre nel pomeriggio è attesa la decisione della banca centrale canadese sui tassi.

Focus anche sulle trimestrali, dopo i conti di Netflix, diffusi ieri sera, che hanno battuto le attese in termini di ricavi e abbonati. Cresce intanto l’attesa per gli appuntamenti di domani con la riunione della Bce e il Pil degli Stati Uniti, con gli operatori intenti a valutare le prospettive di tagli dei tassi.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a 154 punti base, con il rendimento del decennale italiano in discesa al 3,86% e quello del Bund al 2,33%, mentre i Treasury decennali Usa si attestano al 4,1%.

Tra le materie prime, il Petrolio Brent oscilla intorno a 80 dollari al barile, con focus sulle continue tensioni in Medio Oriente.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in aumento a 1,088 mentre il dollaro/yen si deprezza a 147,7.